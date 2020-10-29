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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1008 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1008 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:57:50 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1008 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1008 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1008 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 25 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 131 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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