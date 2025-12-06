Gaziantep'te korku dolu anlar! Yolcu otobüsünde yangın çıktı
İstanbul’dan Diyarbakır’a giden seyir halindeki yolcu otobüsü Gaziantep'te seyir halindeyken yandı.
Olay, öğleden sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi.
İstanbul’dan Diyarbakır’a giden Harun O.'nun (49) kullandığı 48 NK 115 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükseldi.
Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekip durdu.
Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yolcu koltuklarına sıçramadan söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.