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Aktüel Gaziantep'te köpek dövüştüren 4 şüpheliye 32 bin lira ceza uygulandı
Aktüel

Gaziantep'te köpek dövüştüren 4 şüpheliye 32 bin lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:47:11 -
Gaziantep'te köpek dövüştüren 4 şüpheliye 32 bin lira ceza uygulandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında köpek dövüştüren 4 kişiye 32 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, dün Arıl Mahallesi'nde 4 şüphelinin köpek dövüştürdüğü ihbarını aldı.

Adrese giden jandarma ekipleri, suçüstü yakaladığı 4 şüpheliye "kısıtlamayı ihlal ve hayvanlara eziyet etmek"ten 32 bin lira idari para cezası kesti.

Köpekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

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