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Aktüel Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında
Aktüel

Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:17:54 -
Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Hoşgör, Kıbrıs ve Dumlupınar mahallelerinde meydana gelen 3 kapkaç olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayın gerçekleştiği çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi adresinde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının motosikletle sokağa girme, kapkaç anı ve olay yerinden kaçması yer alıyor.

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