Gaziantep'te kaçak silah imalathanesine baskın: 5 kişi gözaltında
Gaziantep'te, kaçak silah imalatı yapılan işyerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, tüfek, 32 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.14 Eylül 2018 Cuma 18:22
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisiyle bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, tüfek, 32 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken geçirildi.
Silah ve malzemelere el konulurken, H.Y., Y.E.Y., M.K., Ö.A. ve C.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
YORUM YAZ