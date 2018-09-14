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Gaziantep'te kaçak silah imalathanesine baskın: 5 kişi gözaltında

Gaziantep'te, kaçak silah imalatı yapılan işyerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, tüfek, 32 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

14 Eylül 2018 Cuma 18:22
Gaziantep'te kaçak silah imalathanesine baskın: 5 kişi gözaltında

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisiyle bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, tüfek, 32 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken geçirildi.

Silah ve malzemelere el konulurken, H.Y., Y.E.Y., M.K., Ö.A. ve C.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.



Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 18:22
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