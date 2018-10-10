Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu! 4 gözaltı

Gaziantep'te polis tarafından 4 adrese düzenlenen operasyonda kaçak 7 bin 800 litre akaryakıt ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 9 fiber tank ve kaçak 7 bin 800 litre akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken 4 kişi gözaltına alındı.