Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu! 4 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 bin 800 litre akaryakıt ele geçirildi.10 Ekim 2018 Çarşamba 17:57
Gaziantep'te polis tarafından 4 adrese düzenlenen operasyonda kaçak 7 bin 800 litre akaryakıt ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 9 fiber tank ve kaçak 7 bin 800 litre akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken 4 kişi gözaltına alındı.
YORUM YAZ