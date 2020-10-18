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Aktüel Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:54:35 -
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaralandı.

Müjdat D. yönetimindeki 46 ACR 893 plakalı otomobil, Nurdağı-İslahiye kara yolu Kozdere Kavşağı'nda Mustafa K. (47) yönetimindeki 27 DC 641 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Mustafa K. ile otomobilde bulunan 5 yaşındaki kızı Şükran K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, bir yakınlarının ziyaretinden döndükleri belirtildi.

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