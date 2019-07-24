Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te iki motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:49
Abdurrahman Burak Baydar (20) idaresindeki motosiklet, Güneş Mahallesi Ertuğrul Gazi Kavşağı'nda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücülerden Baydar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Abdurrahman Burak Baydar'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
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