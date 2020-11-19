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Aktüel Gaziantep'te iki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Aktüel

Gaziantep'te iki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:12:24 -
Gaziantep'te iki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki haftada 534 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bazı mahallelerde son iki haftada çok sayıda kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 51 mahalledeki 534 evde 2 bin 6 kişi için karantina uygulanması kararı alındı.

Karantinaya alınan evler, Hıfzıssıhha Kurulu kararı uyarınca İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi, polis ve jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazıları asıldı ve güvenlik şeridi çekildi.

Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

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