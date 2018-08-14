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Gaziantep'te İHA destekli PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

14 Ağustos 2018 Salı 20:03
Gaziantep'te İHA destekli PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, kent merkezinde belirlenen adreslerde, İHA destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 'sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla provokatif eylemlere sebebiyet verebileceği' değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise PKK/KCK içerikli yasak 4 kitap, terör örgütü içerikli doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 20:03
  1. gaziantep
  2. pkk
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