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Aktüel Gaziantep'te hırsızlık şebekesine operasyon: 19 gözaltı
Aktüel

Gaziantep'te hırsızlık şebekesine operasyon: 19 gözaltı

- Adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:38:04 -
Gaziantep'te hırsızlık şebekesine operasyon: 19 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için özel ekip kurdu.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bir şebeke olduğu ve organize şekilde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

8 otomobil ve 6 motosiklet hırsızlığına karıştıkları tespit edilen zanlılara yönelik 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 7 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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