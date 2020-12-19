Gaziantep'te hastanede yoğun bakımda çıkan yangında 8 hasta hayatını kaybetti

Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

SANKO Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akışlı oksijen cihazı ve etkilenen oksijen sistemi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün hızlı çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 7'si yoğun bakım bölümünde 1'i başka bir hastaneye nakledilirken toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64).

Açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"Yangına bağlı yaralanma yok"

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, hastanede saat 04.45'te oksijen solunum aparatının patlaması sonucu yangın çıktığı ve olay nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "11 hasta civardaki diğer hastanelere sevk edildi. Olayda yangına bağlı yaralanma olmadı. İlgili ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri aldı ve incelemeler devam ediyor. Olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz ve kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. " ifadeler kullanıldı.