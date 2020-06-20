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Aktüel

Gaziantep'te gasp şüphelisi 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:12:19 -
Gaziantep'te gasp şüphelisi 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te biri çocuk 2 kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde bir kişiyi öldürmekle tehdit ederek cep telefonunu, Boyno Mahallesi'nde de bir çocuğun markete gitmek için aldığı parayı gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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