Gaziantep’te final heyecanı Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçında karşılaşan Hatay Gazişehir Gaziantep müsabakasını Gaziantepliler, kent meydanında kurulan dev ekrandan takip ediyor. Uzatmalara giden maçta Gaziantepliler büyük heyecan yaşıyor.

İstanbul Başkşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan müsabakanın normal suresi 1-1 beraberlik ile tamamlanırken, maç uzatmalara gitti. Maçı Gaziantep’teki taraftarlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’da kurulan dev ekrandan takip ediyor. Geçen yıl finalde Erzurum BŞB maçında penaltı atışları ile Türkiye Süper Lig’in kapsından dönen Gazişehir Gaziantepspor bu yıl ise Süper Lig’e çıkmak istiyor.Büyük heyecan yaşayan taraftarlar, takımın bulduğu gol pozisyonlarında tezahürat yaparken, karşı ataklarda ise büyük endişe yaşadı.

Maçın uzatma dakikalarında da gol olmazsa Süper Lig’e çıkacak takım seri penaltılarla belirlenecek.

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