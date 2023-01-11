Gaziantep'te FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.
6 yıl 3 kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Operasyon sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi