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Yerel Gaziantep'te FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Yerel

Gaziantep'te FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 17:43:00 - 2023-01-11 17:53:32
Gaziantep'te FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

6 yıl 3 kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Operasyon sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi

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