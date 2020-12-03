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Aktüel Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:28:30 -
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Vecihe E. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgütün kurumlarında çalıştığını ancak herhangi bir örgütsel faaliyetinin olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütsel toplantılar düzenlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Vecihe E'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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