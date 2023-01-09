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Yerel Gaziantep'te feci kaza
Yerel

Gaziantep'te feci kaza

Gaziantep'te işçi servisi ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 03:30:00 -
Gaziantep'te feci kaza

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep 4. Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Abidin Alıcı idaresindeki 27 S 3156 plakalı işçi servisi, kavşakta 27 AEE 233 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında yaralanan otomobildeki 3 kişi ile işçi servisindeki 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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