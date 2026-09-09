Gaziantep'te Eyüp Özkan ücretsiz beslenme danışmanlığıyla yaklaşık 9 ayda 47 kilo verdi

Gaziantep'te vardiyalı çalışma düzeni nedeniyle düzensiz beslenen ve 127 kiloya ulaşan Eyüp Özkan, Abdulkadir Konukoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde aldığı ücretsiz beslenme danışmanlığıyla yaklaşık 9 ayda 47 kilo vererek 80 kiloya indi. Özkan'ın yağ oranı yüzde 50 seviyelerinden yüzde 15'lere gerilerken kas kütlesinde de artış sağlandı.

Özkan, sağlıklı yaşam hedefiyle ocak ayında merkeze başvurduğunda yaklaşık 127 kilogram ağırlığındaydı; yağ oranı yüzde 50'ye yakındı. Vardiyalı çalıştığı için kendisine standart bir beslenme programı yerine çalışma saatleri, spor yaptığı günler, öğün düzeni ve günlük yaşam şartları dikkate alınarak özel bir program hazırlandı.

Yaklaşık 9 ay süren süreçte Özkan'ın yalnızca kilosu değil, vücut kompozisyonu da düzenli olarak takip edildi. Yağ oranı ile yağsız vücut kütlesindeki değişimler değerlendirilerek beslenme programı ihtiyaçlara göre güncellendi.

"Hayat artık benim için giderek zorlaşmaya başlamıştı"

Son birkaç yılda ciddi şekilde kilo aldığını anlatan Özkan, "Neredeyse 133 kiloya kadar çıkmıştım. Hayat artık benim için giderek zorlaşmaya başladı. İstediğim kıyafetleri alamıyor, istediğim gibi hareket edemiyordum. İnsanların bakışları beni rahatsız ediyordu ve bu durum kendimi olumsuz hissetmeme yol açıyordu" dedi.

Merkezi sosyal medyada gördükten sonra başvurduğunu dile getiren Özkan, şunları söyledi: "Orada Tuba Hocam ile tanıştım. Açıkçası ilk başta tereddüt ettim, kendime güvenmiyordum. 'Acaba bu kadar yüksek kilodan istediğim seviyeye inebilir miyim?' diye düşünüyordum. Ancak Tuba Hocamın yanına gittiğimde bana verdiği pozitif enerji, hazırladığı plan ve program kendime olan güvenimi yeniden kazanmamı sağladı. Sağ olsun ailem de her zaman yanımdaydı. İnce eleyip sık dokuyarak o hâlden bu hale geldim."

Kilosu nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladığını da aktaran Özkan, "Çok yüksek kilodaydım. Kalp rahatsızlığı riski ve sırt ağrıları gibi sağlık sorunları yaşamaya başlamıştım. İyi ki Sağlıklı Hayat Merkezi'ne gelmişim, iyi ki burayı fark etmişim. Benimle çalışan abilerime ve kardeşlerime de burayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Amacımız hızlı kilo vermek değil, sürdürülebilir bir beslenme alışkanlığı oluşturmaktı"

Diyetisyen Tuba Tekerek, sürecin kişiye özel planlandığını belirterek şunları söyledi: "Eyüp Bey ile bu sürece ocak ayında 127 kilo ve yüzde 50 yağ oranıyla başladık. Eyüp Bey vardiyalı çalışan biriydi. Bu nedenle herkese uygulanan standart bir liste yerine çalışma saatlerini, spora gittiği günleri, öğün düzenini ve günlük yaşamını göz önünde bulundurarak beslenme planını tamamen onun hayatına göre şekillendirdik."

Temel hedefin hızlı kilo kaybı olmadığını vurgulayan Tekerek, "En baştaki amacımız çok hızlı kilo vermek değil, sağlıklı beslenme bilincini oluşturmak ve sürdürebileceği bir beslenme planı hazırlamaktı. 9 aylık süreçte yaklaşık 47 kiloluk bir ağırlık kaybı gerçekleştirdik. Artık Eyüp Bey 80'li kilolarda, yağ oranı ise yüzde 15 seviyelerine geriledi. Ayrıca bu süreçte kas kütlesinde artış sağladık" dedi.