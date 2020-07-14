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Aktüel

Gaziantep'te elektrikli bisikletin aküsünü çalan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 23:07:14 -
Gaziantep'te elektrikli bisikletin aküsünü çalan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te elektrikli bisikletin aküsünü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesi'nde bir apartmanın içerisinde bulunan elektrikli bisikletin aküsünü çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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