Gaziantep'te duruşma çıkışı kavga: 5 yaralı, 10 gözaltı Gaziantep'te görülen cinayet davası sonrası taraflar arasında çıkan meydan kavgasında, 5 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te, adliyede görülen cinayet davasının duruşmasının çıkışında, tutuklu 2 kişinin yakınları arasında kavga çıktı. 5 kişinin yaralandığı kavgayı havaya ateş açarak, sonlandıran polis, 10 kişiyi gözaltına alındı.



Gaziantep'te, 6 yıl önce Ekrem Süslü'nün öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ve birbiriyle akraba olan Serdar D. ile Nebi D.'nin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşmanın ertelendiği dava çıkışında tutuklu 2 kişinin yakınları arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tutuklu yakınlarının adliye bahçesindeki tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Polisin havaya ateş açmasıyla sonlanan kavgada hafif yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de kavgaya karıştığını belirlediği 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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