Gaziantep'te dolmuşçular birbirine girdi! Yaralılar var

Yolcu taşımacılığı yapan iki firmanın sahipleri arasında Mustafa Kökmen Bulvarı’nda bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olması üzerine sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı. Yaralılar ambulans ve özel araçlarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Salih Yıldız (51), Hatip Fırat (31) ve Abdullah Yıldız (21), burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki diğer hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda mermi kovanı buldu.