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Aktüel Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama
Aktüel

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:28:03 -
Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te büyükbaş hayvan alımı için kente gelenleri dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, büyükbaş hayvan alımı için kentte gelenleri dolandırmaya çalışanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmanın ardından düzenlenen operasyonda, Kayseri'den hayvan alımı için gelen vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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