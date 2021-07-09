Gaziantep'te “Direnen Filistin” fotoğraf sergisi açıldı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) ve Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Gaziantep Şubesi tarafından açılan sergide, siyonist işgal rejiminin geçtiğimiz Ramazan ayında Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarında çekilen fotoğraflar yer aldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışına katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, Filistin'de yaşananların unutulmaması gerektiğini söyledi.

Filistin direnişinin karşılık bulduğu ülkelerin başında gelen Türkiye'nin her zaman mazlum halkların yanında olduğunu söyleyen Gül, “Filistin direnişinin karşılık bulduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye'de 7'den 70'e herkes gerek inanç birliği açısından, gerekse de dünyadaki tüm mazlum milletlere sahip çıkması gibi bu meseleye de sahip çıkıyor. Bunun unutulmaması, hatırlatılması ve kalplerde yerini bulması lazım. O yüzden bu tür etkinliklere çok büyük önem gösteriyoruz.” diye konuştu.

Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ise Filistin’de yaşanan zulmü herkesin görmesini istediklerini belirtti.

“Filistin'de yaşanan zulüm görünmezlikten gelindi”

Dünyanın Filistin'de yaşanan zulme sessiz kaldığına dikkat çeken Özdemir, “Türkiye gördü ve gereken tepkiyi gösterdi. Elbette orada yaşanan zulmü Ramazan ayının son haftasında bütün dünya duydu. Kimisinin işine gelmedi, kimisi duymazlıktan geldi, kimisi görmemezlikten geldi ama Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, vatandaşıyla bu zulmü gördü ve bu zulme gereken tepkiyi gösterdi. Bu süreçte aslında, dış basında işine gelmediği için görmedi yani ne Avrupa'da ne Amerika'da bu çok fazla gündeme getirilmedi.” şeklinde konuştu.

“Fotoğraflarda zulmün, acının yanı sıra direnç var”

Sergide 93 fotoğrafın yer aldığını belirten Özdemir, “Fotoğraflarda zulmün, acının yanı sıra direnç var. Gözlerindeki umut, inanç ortaya konuluyor. Namaz kılanlar, çocuklarını eğlendirmeye çalışanlar, yeni doğmuş bebeği hayata hazırlamaya çalıştıkları anlar var. Filistinlilerin umutlarını kaybetmediklerini görüyoruz. Amacımız da bunu göstermek, dünyaya duyurmak. İnşallah sergimiz amacına ulaşır.” diye konuştu.

“Filistin için söylenecek çok fazla söz var”

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt ise Filistin için gazetecilerin söyleyeceği çok sözün olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Aslında Filistin için söylenecek çok fazla söz var, gazetecinin söylemesi gereken, onu yansıtması onu fotoğraflarıyla, yazılarıyla dile getirmesi. Biz bir nebze olsun, orada yaşana zulmü fotoğraflarla ve yaşanan zulme insanların ne yaptığını göz önüne sermeye çalıştık. Bir faydası var mıdır, biz kalben buna buğz ettik ve bu buğzumuzu bu sıcak ortamda göstermeye çalıştık. Orada insanlar bu sıcağın altında, bu direnişi sergiliyorlar, buradan onlara da selam olsun.”

Sergi 2 gün boyunca ziyarete açık olacak.