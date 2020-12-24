  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te boş arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te boş arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:19:04 -
Gaziantep'te boş arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te geçen yıl boş arazide erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 Ağustos 2019'da Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'ndeki boş arazide cesedi bulunan İbrahim D'nin katil zanlılarını yakalamak için özel ekip kurdu.

Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu belirledikleri şüphelileri çapraz sorguya alan ekipler, biri kadın 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü "tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla, diğeri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!
Dünya

“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!

Rusya menşeli özel askeri şirket Wagner’de üst düzey görev alan Marat Gabidullin, Suriye’deki Hmeymim Askeri Üssü’nün cesetlerle dolu olduğu..
Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz
Teknoloji

Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

Terör örgütünü Avrupa'da besleyerek Türkiye düşmanlığını açıkça gösteren Avrupa Birliği, Türk hackerların siber operasyonuyla sallandı. Avru..
İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı
Dünya

İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay