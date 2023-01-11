Gaziantep'te boş arazide erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te boş arazide vücuduna çok sayıda kurşun isabet etmiş erkek cesedi bulundu.

İddiaya göre, Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Park'ı yakınlarındaki boş arazide yerde hareketsiz halde yatan birini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken sağlık ekipleri ise yaptıkları değerlendirmede hareketsiz yatan şahsın vücuduna çok sayıda kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide öldürülen şahsın Egemen Dağdeviren (35) olduğu tespit edildi.

Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı

Boş arazide öldürülen Egemen Dağdeviren'in cansız bedeni, olay yerinde tamamlanan çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.