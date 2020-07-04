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Aktüel

Gaziantep'te bin 857 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-04 17:26:32 -
Gaziantep'te bin 857 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden bin 857 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, güvenlik güçleri kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bin 857 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, 231 iş yerini de denetlediği belirtildi.

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