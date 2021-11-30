Gaziantep'te bebeğini döven baba Yunus Göçer tutuklandı mı?

Gaziantep’te yaşayan Yunus Göç'ün, 2 aylık bebeği dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüleri sosyal meydada yayılmasından sonra emniyet güçleri harekete geçti ve cani baba Yunus Göçer’i gözaltına aldı.

Yunus Göçer tutuklandı mı?

Gaziantep’te yaşayan Yunus Göç'ün, 2 aylık bebeği dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük tepki topladı. Anne Semra Göç’ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına cani babanın minik bebeği acımasızca dövdüğü anlar yansıdı. Minik bebek başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirirken anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı. Annenin şikayeti üzerine baba Göç gözaltına alındı.

Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göçer tutuklandı. Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından inceleme başlatıldı. Gözaltına alınan Yunus Göçer, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, anne Semra Göç'in ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı Kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır" denildi.

Cihan bebek sağlık durumu nasıl?

Hastanede tedavi altına alınan Cihan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden bebeğin, beyninde kanama tespit edildiği öğrenildi.

Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Bebek hayati tehlikeyi atlatırken anne Göç, korku dolu anları anlattı. Eşinin bebeğine uzun süredir şiddet uyguladığını söyleyen Göç, bebeğin babasının kucağındayken hep ağladığını belirtti. Kendisini suçlamaması için o anları gizlice kayda aldığını ifade eden Göç, “Çocuğu severken de ‘Oy seni annen mi dövdü’ diyordu” dedi.