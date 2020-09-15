  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında yangın
Aktüel

Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında yangın

Dumandan etkilenen yavru köpeği itfaiye erleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 23:57:26 -
Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında yangın

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Sacır Mahallesi 147308 Nolu Cadde'de faaliyet gösteren ayakkabı fabrikasının satışa hazır haldeki ayakkabıların bulunduğu depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü.

Yaklaşık 10 gün önce işçiler tarafından sahiplenilen ve fabrikada kalan yavru köpek de itfaiye ekiplerince dumanların arasından kurtarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan dudak uçuklatan doğal gaz rezervi açıklaması
Gündem

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan dudak uçuklatan doğal gaz rezervi açıklaması

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı katıldığı televizyon programında, Girit'in güneyindeki doğalgaz rezervlerinin Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını..
Gündem

"Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanan babasının yoğum bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme
Sağlık

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme nasıl olmalı? Gribal enfeksiyonların arttığı kış ayları gelmeden önce hangi önlemler a..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı