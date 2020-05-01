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Aktüel

Gaziantep’te aranan 22 şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep’te yapılan huzur güven uygulamasında aranması bulunan 22 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 54 şahsa işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:48:06 -
Gaziantep’te aranan 22 şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep’te yapılan huzur güven uygulamasında aranması bulunan 22 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 54 şahsa işlem yapıldı. Uygulama sonucu çok sayıda suç aleti ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında 10 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 25 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 19 şahsa ise kabahatlerden kanuna aykırılıktan işlem yapıldı.


Operasyonda yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 195 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 1 adet tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet kuru sıkı fişeği, 2 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı televizyon, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet suça konu cep telefonu, 3 adet kapsam dışı bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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