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Aktüel Gaziantep'te aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Aktüel

Gaziantep'te aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:34:25 -
Gaziantep'te aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Adıyaman kara yolu kenarında erkek cesedi buldu.

Jandarma Suç Araştırma Timleri, yaptığı araştırmada, cesedin M.K'ye (24) ait olduğunu ve F.K'nin kullandığı aracın çarpması sonucu gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan F.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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