  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gaziantep'te akıl almaz olay! Yok böyle bir acı
Gündem

Gaziantep'te akıl almaz olay! Yok böyle bir acı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 yaşındaki çocuk bir aracın içerisinde ölü bulundu. Çocuğun kayıp olarak arandığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 13:24:00 -
Gaziantep'te akıl almaz olay! Yok böyle bir acı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 yaşındaki çocuk bir aracın içerisinde ölü bulundu. Çocuğun kayıp olarak arandığı öne sürüldü.

 

Edinilen bilgiye, 2 yaşındaki S.D.'nin cesedi, evlerinin önünde park halinde bulunan aracın içerisinde bulundu.

Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Çocuğun, yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23