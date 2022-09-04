Gaziantep'te akıl almaz olay! Yok böyle bir acı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 yaşındaki çocuk bir aracın içerisinde ölü bulundu. Çocuğun kayıp olarak arandığı öne sürüldü.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 yaşındaki çocuk bir aracın içerisinde ölü bulundu. Çocuğun kayıp olarak arandığı öne sürüldü.
Edinilen bilgiye, 2 yaşındaki S.D.'nin cesedi, evlerinin önünde park halinde bulunan aracın içerisinde bulundu.
Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Çocuğun, yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi.