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Aktüel Gaziantep'te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 22:33:51 -
Gaziantep'te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yakalanan 9 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pancarlı Mahallesi'nde yakalanan 3 şüpheli şahsın üzerlerinden bir miktar uyuşturucu maddesi ile İbrahimli Mahallesi'nde bulunan bir marketten çalındığı tespit edilen 4 parça malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yapılan araştırmada toplam 9 işyerinden, açıktan ve ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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