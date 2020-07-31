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Aktüel

Gaziantep'te 3 bin 346 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-31 11:24:09 -
Gaziantep'te 3 bin 346 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 346 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 346 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler, ayrıca 417 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.

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