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Gaziantep'te 2 bin 617 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-11 08:57:56 -
Gaziantep'te 2 bin 617 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 617 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 617 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca denetim gerçekleştirdikleri 547 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.

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