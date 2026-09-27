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Yerel Gaziantep'te 15 yıl önceki Mehmet Kaya cinayetinde 3 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı
Yerel

Gaziantep'te 15 yıl önceki Mehmet Kaya cinayetinde 3 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te 15 yıl önceki Mehmet Kaya cinayetinde 3 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te 2011'de öldürülen Mehmet Kaya'nın dosyası yeniden açıldı; 3 ilde eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek açıkladı.

Gaziantep'te 3 Ocak 2011'de Beybahçe Mahallesi'nde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sabah saatlerinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Dosya, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yeni araştırmayla yeniden açıldı. Operasyona ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehmet Kaya, 3 Ocak 2011'de Beybahçe Mahallesi'nde sokakta kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu. Saldırının ardından şüpheliler kaçtı; Kaya, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ç., E.Ç., M.Ç., O.Ç. ve K.Ç. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı; O.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dosya genişletilmiş HTS analiziyle yeniden ele alındı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Başsavcılık koordinesinde dosya üzerinde yeniden araştırma yürüttü. Genişletilmiş HTS analizleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde O.Ç., C.Ç., E.Ç., O.Ç., M.Ç., K.Ç., S.Ç., H.Y., M.Ç. ve S.Ç. şüpheli olarak tespit edildi.

Üç ildeki eş zamanlı operasyonlara asayiş, özel harekât ve insansız hava araçları amirliği ekipleri katıldı.

Gürlek: Bazı şüpheliler olay günü Kaya'yı takip etmiş

Soruşturma sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın "yeniden ve bütün yönleriyle" incelendiğini duyurdu. Gürlek, izlenen yöntemi şu sözlerle anlattı: "HTS kayıtları genişletilerek yeniden analiz edildi. Tanık anlatımları, baz sinyal bilgileri, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler birlikte değerlendirildi."

Gürlek, bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiğinin ve olay çevresinde gözetleme faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bakan, paylaşımını "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı" ifadesiyle tamamladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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