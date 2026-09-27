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Herkes ne olduğunu merak ediyor: İşte trafikteki 5 çizgili tabelanın anlamı!

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Herkes ne olduğunu merak ediyor: İşte trafikteki 5 çizgili tabelanın anlamı!

Almanya'da trafikte sık sık karşılaşılan 5 çizgili tabelanın anlamı ortaya çıktı.

#1
Foto - Herkes ne olduğunu merak ediyor: İşte trafikteki 5 çizgili tabelanın anlamı!

Trafikte araç kullanırken onlarca farklı tabela ile karşılaşıyoruz; Hız sınırları, sollama yasakları, yol çalışmaları ve tehlikeli virajlar gibi birçok uyarı işareti sürücülere yol boyunca eşlik ediyor. Ancak bazı trafik işaretleri diğerleri kadar kolay anlaşılmıyor.

#2
Foto - Herkes ne olduğunu merak ediyor: İşte trafikteki 5 çizgili tabelanın anlamı!

Bunlardan biri de Almanya'da kullanılan beyaz zemin üzerinde bulunan 5 siyah çapraz çizgili tabela. İlk bakışta bir yasağı ya da tehlikeyi gösteriyor gibi görünen bu tabela, aslında sürücülere farklı bir mesaj veriyor.

#3
Foto - Herkes ne olduğunu merak ediyor: İşte trafikteki 5 çizgili tabelanın anlamı!

İŞTE ANLAMI Söz konusu işaret, daha önce geçerli olan bir trafik düzenlemesinin veya kısıtlamanın sona erdiğini belirtmek için kullanılıyor.

#4
Foto - Herkes ne olduğunu merak ediyor: İşte trafikteki 5 çizgili tabelanın anlamı!

Yani sürücü bu tabelayı gördüğünde, önceki bölümde uygulanan özel bir trafik kuralının sona erdiğini anlaması gerekiyor. Sürücülerin bu işaretten sonra yolun genel hız sınırlarına ve standart trafik kurallarına göre hareket etmesi gerekiyor.

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