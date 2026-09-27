Herkes ne olduğunu merak ediyor: İşte trafikteki 5 çizgili tabelanın anlamı!
Almanya'da trafikte sık sık karşılaşılan 5 çizgili tabelanın anlamı ortaya çıktı.
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Almanya'da trafikte sık sık karşılaşılan 5 çizgili tabelanın anlamı ortaya çıktı.
Trafikte araç kullanırken onlarca farklı tabela ile karşılaşıyoruz; Hız sınırları, sollama yasakları, yol çalışmaları ve tehlikeli virajlar gibi birçok uyarı işareti sürücülere yol boyunca eşlik ediyor. Ancak bazı trafik işaretleri diğerleri kadar kolay anlaşılmıyor.
Bunlardan biri de Almanya'da kullanılan beyaz zemin üzerinde bulunan 5 siyah çapraz çizgili tabela. İlk bakışta bir yasağı ya da tehlikeyi gösteriyor gibi görünen bu tabela, aslında sürücülere farklı bir mesaj veriyor.
İŞTE ANLAMI Söz konusu işaret, daha önce geçerli olan bir trafik düzenlemesinin veya kısıtlamanın sona erdiğini belirtmek için kullanılıyor.
Yani sürücü bu tabelayı gördüğünde, önceki bölümde uygulanan özel bir trafik kuralının sona erdiğini anlaması gerekiyor. Sürücülerin bu işaretten sonra yolun genel hız sınırlarına ve standart trafik kurallarına göre hareket etmesi gerekiyor.
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