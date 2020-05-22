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Gaziantep'te 15 günde üretilen 15 milyon maske ücretsiz dağıtılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:10:20 -
Gaziantep'te 15 günde üretilen 15 milyon maske ücretsiz dağıtılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretimi 15 günde tamamlanan 15 milyon maske, vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Naksan Holding iş birliğinde başlanan üretim süreci tamamlandı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından kırsal mahalleler öncelikli olmak üzere başlanan maske dağıtımı, Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek.

Çalışma kapsamında 15 milyon maske Gazianteplilere ücretsiz ulaştırılmış olacak.

Dağıtım yapan ekipler, vatandaşlardan, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını, maske takmalarını ve sosyal mesafeyi korumalarını istedi.

Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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