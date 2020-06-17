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Aktüel

Gaziantep'te 1 ton 330 litre etil alkol ve 516 şişe sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:16:07 -
Gaziantep'te 1 ton 330 litre etil alkol ve 516 şişe sahte içki ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir bağ evinde 1 ton 330 litre etil alkol ve 516 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kerer Mahallesi'ndeki bir bağ evine hava destekli operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 1 ton 330 litre etil alkol ile 516 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

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