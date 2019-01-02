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Gaziantepspor'un borçları

- Gaziantepspor'un eski yöneticisi Mehmet Kızıl:"Valimiz Davut Gül'den bir önderlik yapmasını bekliyoruz. Eğer düzenlenecek bir kampanyayla kulübün kurtulması için 20 milyon lira gelir sağlanabilirse, ben de 1 milyon lira bağış yapmaya hazırım"

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:46
Gaziantepspor'un borçları


GAZİANTEP (AA) - Peş peşe puan silme ve sezon sonunda küme düşme cezası verilen TFF 2. Lig ekibi Gaziantepspor'un eski yöneticisi Mehmet Kızıl, kampanya düzenlenmesi halinde kendisinin de 1 milyon lira bağış yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Mehmet Kızıl, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kulübün şu an için Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşmesinin kesinleştiğini söyledi.

Kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren Kızıl, "Gaziantepspor'un borcu 20 milyon liraya sıfırlanır. Bu anlamda Valimiz Davut Gül'den bir önderlik yapmasını bekliyoruz. Eğer düzenlenecek bir kampanyayla kulübün kurtulması için 20 milyon lira gelir sağlanabilirse, ben de 1 milyon lira bağış yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Kızıl, Gaziantepspor'un yeniden Spor Toto Süper Lig'de olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şehir, takımını el birliğiyle tekrar Süper Lig'e çıkartabilecek güçte. Henüz geç kalınmış bir durum yok. Takımın bankalara olan borçlarını Süper Lig'e çıkana kadar dondurabileceğimin sözünü de veriyorum. Şehir olarak Gaziantepspor'a sahip çıkıp, kulübün yok olmasını engelleyelim. Her yıl şehrin tanıtımı için milyonlarca lira harcanıyor. Bunlara hiç gerek yok. Çünkü en büyük tanıtım, en büyük reklam, bu şehrin markası Gaziantepspor'dur. Kulübün küllerinden yeniden doğması için gereken destek verilirse, benim de üzerime düşeni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin, kulübün borcunun 155 milyon lira olduğunu açıklamıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:46
  1. Futbol
  2. Gaziantepspor
  3. kampanya
  4. Mehmet Kızıl
  5. TFF 2. Lig

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