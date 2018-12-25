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Gaziantepspor'a transfer yasağı

Gaziantepspor Kulübü Başkanı Hasan Şahin:- "FIFA Disiplin Kurulu tarafından 6 puan silme ve altyapı dahil transfer yasağının kulübümüze uygulandığını üzülerek belirtmek zorundayız"

25 Aralık 2018 Salı 19:37
Gaziantepspor'a transfer yasağı

GAZİANTEP (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Gaziantepspor'un kulüp başkanı Hasan Şahin, FIFA Disiplin Kurulunun kendilerine 6 puan silme ve transfer yasağı uyguladığını söyledi.

Hasan Şahin, yaptığı açıklamada, sezon başında transfer yasağını kaldırmak ve transfer yasağı dosyalarını çözüme kavuşturmak için büyük uğraş verdiğini ancak başta mali olmak üzere birçok sorunla karşılaştıklarını ifade etti.

Bu konuda eski yönetimlerin suçu bulunduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantepspor'umuzun profesyonel liglerde kalabilmesi için 30'a yakın FIFA dosyası ile mücadelemizden maddi kaynak yaratamama nedeniyle sonuç alamadık. Son olarak eski oyuncularımızdan Zydrunas Karcemarskas ile yaptığımız ön görüşmelerde olumlu yönde beyan bildirmiş ve Gaziantepspor’a yardımcı olacağını söylemiştir. Ancak daha sonra kimler tarafından aranıp oyuncunun fikri değiştirildiyse kulübümüzün efsaneleri arasında yer alan Karcemarskas’ın erteleme ve taksitlendirme talebimizi kabul etmemesi nedeniyle FIFA Disiplin Kurulu tarafından 6 puan silme ve altyapı dahil transfer yasağının kulübümüze uygulandığını üzülerek belirtmek zorundayız."

Şahin, "Ayrıca kulübümüz diğer FIFA dosyaları için kaynak yaratılmaz, futbolcu ve kulüpler alacak görüşmelerinde erteleme taleplerimizi kabul edilmez ve olumlu sonuç alınamazsa amatör liglere düşürülmesi cezasıyla karşı karşıya kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 19:37
  1. Futbol
  2. Gaziantepspor
  3. Karcemarskas
  4. Puan silme cezası
  5. TFF 2. Lig
  6. Transfer yasağı

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