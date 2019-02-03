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Gaziantepspor ikinci maçına da çıkmadı

- Ligden çekilme kararı alan Gaziantepspor, geçen haftaki İnegölspor karşılaşmasının ardından bugün oynayacağı Niğde Anadolu maçına da çıkmadı

03 Şubat 2019 Pazar 14:53
Gaziantepspor ikinci maçına da çıkmadı


GAZİANTEP (AA) - Ligden çekilme kararı alan Gaziantepspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu ile yapması planlanan 20. hafta mücadelesine de çıkmadı.

Gaziantep Stadı'nda oynanması planlanan maç için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak karşılaşmanın başlama saati olan 13.00 itibarıyla Gaziantepspor'un maç kadrosunu federasyona bildirmemesi nedeniyle TFF yetkilileriyle hakemler Alper Oran, Hidayet Zeybek, Serdar Soydan ve Tunç Özdemir, saha kenarında toplantı yaptı.

Ev sahibi ekibin maça çıkmaması üzerine oynanamayan karşılaşma ile ilgili kararı TFF verecek. Bu arada karşılaşma için hazır bekleyen Niğde Anadolu ekibi, sahadaki antrenmanın ardından stattan ayrıldı.

Gaziantepspor'da kulüp yönetimi, geçen hafta içerisinde "Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına, kulübümüz TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır." şeklinde açıklamasının ardından 27 Ocak tarihindeki İnegölspor karşılaşmasına çıkmamıştı.

Böylelikle iki maça da çıkmayan Gaziantepspor'un statü gereği bir alt lige düşürülmesi beklenirken, bu kulübün geleceğiyle ilgili kararı TFF verecek.

Borçları nedeniyle sezon sonunda geçerli olmak üzere küme düşürülme cezası bulunan Gaziantepspor, bu sezon da küme düşmesi durumunda yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 14:53
  1. Gaziantespor
  2. Niğde Anadolu
  3. TFF 2. Lig

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