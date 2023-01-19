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Siyaset Gaziantepliler şok oldu! Gafman Kemal iş başında
Siyaset

Gaziantepliler şok oldu! Gafman Kemal iş başında

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'i övmek isterken yeni bir gafa daha imza atarak "Gaziantep hem Orta Doğu'nun hem de Kafkaslar'ın beş yıldızlı kentlerinden birisidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 15:31:00 -
Gaziantepliler şok oldu! Gafman Kemal iş başında

Gaziantep'te bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret ederek iş dünyası ile bir araya geldi. Programda iş dünyasının sorularına cevap veren Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında Gaziantep'in Kafkaslar'ın beş yıldızlı bir kenti olduğunu söyledi.

"Gaziantep hem Orta Doğu'nun hem de Kafkaslar'ın beş yıldızlı kentlerinden birisidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında, "Gaziantep için beş yıldızlı bir kent ifadeleri kullanılıyor. Doğrudur. Gaziantep hem Orta Doğu'nun hem de Kafkaslar'ın beş yıldızlı bir kentlerinden birisidir. Hem tarihsel süreç içerisinde hem de verdiği mücadeleyle, üretim zincirinin birbirini tamamlayan halkaları içerisinde ihracat gerçekleştirmiş olmasıyla son derece önemli ve güzel bir kentimiz" dedi.

 

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