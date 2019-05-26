0553 313 94 23

Gaziantepli taraftarların dev ekranda final heyecanı

Spor Toto 1.

26 Mayıs 2019 Pazar 22:17
Gaziantepli taraftarların dev ekranda final heyecanı

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Osmanlıspor’u 2-0 yenerek avantaj elde eden Gaziantep ekibi, Ankara’da oynadığı ikinci maçını, taraftarlar meydanda kurulan dev ekrandan izledi.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, play-off yarı final ikinci maçında Osmanlıspor’a konuk olurken, kentte final heyecanı yaşandı. Ankara Eryaman stadyumunda oynanan maça gidemeyen ve ilk maçı evinde 2-0 kazanan kırmızı siyahlı takımın taraftarları, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulan dev ekranda maçı izledi. Büyük heyecan yaşayan taraftarlar dakikalar öncesinde kent merkezindeki meydanı doldurdu. Tezahüratlar yaparak takımlarına destek olan taraftarlar, "Maça gidemesek de Gazişehir’in yanındayız. Bu sene o sene. İnşallah bu sene süper lige çıkacağız" diye konuştu.


Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor eşleşmesinin galibi finalde Hatayspor’un rakibi olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 22:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumspor ve Bursaspor'dan flaş talep!
    1. Erzurumspor ve Bursaspor'dan flaş talep!
    2. AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları..
    3. Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik..
    4. AP seçimlerini Fransa'da aşırı..
    5. Kağıthane'de 42 bin metrekarelik..
    6. Papa patladı: Bu yapılan kiralık katil..
    7. Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
    8. AP seçimlerini İspanya ve Portekiz'de..
    9. AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları..
    10. "23 Haziran seçimini siyasal..
    11. Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler..
    12. Lübnan'daki Müstakbel Hareketinden..
    13. "23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi..
    14. Semih Özsoy: “Bize gönderme yapanlar..
    15. GÜNCELLEME - Balık avlamak için nehre..
    16. Bakan Kurum: “Kağıthane’de bu sene..
    17. Borç batağındaki CHP'li belediyeden..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Damar’ın..
    19. Eyüpsultan’da kültür sanat sezonu..
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şehit..
    21. Cimnastik: Dünya Challenge Kupası
    22. Gaziantepli taraftarların dev ekranda..
    23. Binali Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş!..
    24. "Daha diri olabilmek için milli..
    25. İftar vakti restoranda yangın tüpü..
    26. 2019 Yaz tesettür kombinleri
    27. Şehit yakınları iftarda buluştu
    28. Kayıp olan koyunları Jandarma buldu
    29. Çalışkan: "Avrupa macerası inşallah..
    30. Şehit yakını, gazi ve devlet..
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Ekrem İmamoğlu’nun 15 yalanına 15 tokat
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    İstanbul'da son anket sonuçları açıklandı!
    İstanbul'da son anket sonuçları açıklandı!
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor