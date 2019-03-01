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Gaziantepli halı ihracatçıları Suudi Arabistan'da temaslarda bulundu

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan:"Yaptığımız pazar analizi sonucunda, bundan sonra Suudi Arabistan halı ihracatıyla ilgili yeni bir yol haritası oluşturarak, mevcut pazarımızın artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

01 Mart 2019 Cuma 16:11
Gaziantepli halı ihracatçıları Suudi Arabistan'da temaslarda bulundu

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, sektörün önemli pazarlarından Suudi Arabistan'da çeşitli temaslarda bulunduklarını belirterek, "Yaptığımız pazar analizi sonucunda, bundan sonra Suudi Arabistan halı ihracatıyla ilgili yeni bir yol haritası oluşturarak, mevcut pazarımızın artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, GAHİB üyeleri, Türk halı sektörünün önemli pazarlarından Suudi Arabistan'da, mevcut pazarın geliştirilmesi yönünde temaslarda bulundu.

GAHİB Başkanı Kaplan başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök'ü makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından Cidde'ye hareket eden Gaziantepli halı ihracatçıları, burada da Cidde Başkonsolosu Dr. Akif Menevşe ve Ticari Ataşe Bilge Dönmez'i ziyaret ederek, halı sektörünün Suudi Arabistan pazarındaki konumunun korunması ve son dönemlerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik görüşme yaptı.

Cidde ve Riyad'da ticaret ve sanayi odalarının yanı sıra diğer bazı meslek teşekküllerini de ziyaret eden GAHİB heyeti, yeni ürünlerin Suudi Arabistan pazarında yer bulması için çeşitli temaslarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, son dönemlerde Suudi Arabistan pazarında ciddi bir daralma olduğunu aktararak, buradaki gelişmeleri yakından görmek, mevcut pazar payını artırmak ve yeni nesil halılarla Suudi alıcıların buluşturulması yönünde çalışmalar yürütmek istediklerini vurguladı.

Kaplan, Suudi Arabistan'ın halı sektörü için "en büyük ikinci pazar" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'a 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 15,03'lük bir gerileme yaşanarak, 265 milyon 398 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Oysa 2017 verilerine göre bu ülkeye 312 milyon 328 bin dolarlık ihracat yapıldı. Elbette yeni pazar arayışlarımızı sürdürürken mevcut pazarlarımızın korunması ve buralarda yaşanan sorunların çözümü için de elimizden geldiğince ikili ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Yönetim kurulu üyelerimiz ve ihracatçılarımızla birlikte bu nedenle Suudi Arabistan'da incelemelerde bulunduk. Yaptığımız pazar analizi sonucunda, bundan sonra Suudi Arabistan halı ihracatıyla ilgili yeni bir yol haritası oluşturarak, mevcut pazarımızın artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:11
  1. GAHİB
  2. Gaziantep
  3. halı ihracatçıları
  4. Suudi Arabistan
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