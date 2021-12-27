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Ekonomi Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılına SANKO imzası
Ekonomi

Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılına SANKO imzası

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 14:50:00 -
Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılına SANKO imzası

SANKO Holding’in ev sahipliğinde tarih ve sanat dolu bir program gerçekleştirildi. Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin‘in katıldığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da konuk olduğu programa ilgi yoğundu.

Şehitlere rahmet

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Antep savunmasında şehadete yürüyen şehitlerimizin yanı sıra vatan, bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutluyorum” diye konuştu. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise “Antep savunması yokluğa, açlığa ve yedi düvele karşı kazanılan bir destandır” dedi. Konukoğlu, şunları belirtti: “Gaziantep’in geldiği nokta ortada. Bunda atalarımızca çekilen yokluğun, verilen mücadelenin payı büyük. Atalarımızın tamamının mücadele ruhu genlerimize işlemiş. Gaziantep yediden yetmişe aynı ruhu taşımaya devam ediyor. Biz bu ruhla ayakta duruyoruz. Bütün Gaziantepliler olarak söz veriyoruz. Atalarımızdan aldığımız 100 yılı nasıl sıfırdan buraya getirdiysek biz de bizden sonra ileriye taşıyacak gençlerimize ülkeye ve dünyaya liderlik eden bir Gaziantep bırakacağız.” Konukoğlu, “Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazi şehrimizin kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutluyorum” şeklinde konuştu.

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