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Aktüel Gaziantep'in işlek noktalarında Kovid-19'a rağmen yoğunluk yaşanıyor
Aktüel

Gaziantep'in işlek noktalarında Kovid-19'a rağmen yoğunluk yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:50:36 -
Gaziantep'in işlek noktalarında Kovid-19'a rağmen yoğunluk yaşanıyor

GAZİANTEP (AA) - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın yaşandığı kentlerden Gaziantep'teki işlek yerlerde, vatandaşların yoğunluğu dikkati çekiyor.

Vatandaşların alışveriş için ziyaret ettiği Karagöz ve Gaziler Caddesi ile bazı cadde, sokaklarda yoğunluğun olduğu görüldü.

Sokaktaki vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralı ise yoğunluk nedeniyle zaman zaman ihlal edildi.

Salgın kapsamında denetimlerin sürdüğü kentteki polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe, maske kullanımına ilişkin vatandaşları uyardı.

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