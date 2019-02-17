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Gaziantep’in en hızlısı

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm İl Temsilciliğinin birlikte organize ettiği Gaziantep’in En Hızlısı Yarışması Akkent Spor Köyü atletizm sahasında yapıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 14:34
Gaziantep’in en hızlısı

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm İl Temsilciliğinin birlikte organize ettiği Gaziantep’in En Hızlısı Yarışması Akkent Spor Köyü atletizm sahasında yapıldı.


Birçok spor faaliyetlerine ev sahipliği yapan Akkent spor Köyü bu kez atletizimcileri ağırladı. Çeşitli yarış gruplarının katılımıyla gerçekleşen Gaziantep’in En Hızlısı Yarışmasında sporcular dereceye gire bilmek için kıyasıya mücadele ettiler. 679 sporcunun katıldığı müsabakalarda 2008, 2009 2006, 2007 ve 2008 doğumlu sporcular yarıştı.


“Başkanımız önemli projelere imza atmıştır”


Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun sporu kalkındırmak için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, “Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’te ve Şahinbey’de sporun ilerlemesi ve her yaştan vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri için önemli projelere imza atmıştır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap okuma ve spor yapma alışkanlığı kazanmaları adına onların her zaman yanında olmuş ve desteklemiştir. Bu yarışmada da dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.


Kendi kategorisinde dereceye giren ilk 6 sporcu madalyanın yanı sıra Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi. Sporculara ödüllerini Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç verdi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:34
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