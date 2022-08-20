Gaziantep'in ardından Mardin'de katliam gibi kaza!
Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan tır ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasından çok sayıda yaralı var.
Gaziantep’te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi.
İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.
Arkadan gelen başka bir TIR kalabalığa daldı
Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı.
Can pazarı yaşandı
Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.