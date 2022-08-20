Gaziantep'in ardından Mardin'de katliam gibi kaza!

Gaziantep’te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Arkadan gelen başka bir TIR kalabalığa daldı

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarı yaşandı

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.