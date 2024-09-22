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Yerel Gaziantep’de feci kaza! Tur otobüsü devrildi
Yerel

Gaziantep’de feci kaza! Tur otobüsü devrildi

Yeniakit Publisher
2024-09-22 01:07:00 - 2024-09-22 01:07:27
Gaziantep’de feci kaza! Tur otobüsü devrildi

Gaziantep'te yaşanan trafik kazasında tur otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Antep arasındaki bölümünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

M.E.Ç. yönetimindeki tur otobüsü Nurdağı ilçesi Nogaylar Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücünün de aralarında bulunduğu 20 kişi Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

 

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