  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu! 6 gözaltı

Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı

2019-10-31 19:57:00 -
Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu! 6 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep ve Şanlıurfa'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında Gaziantep'te 5, Şanlıurfa'da 1 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim