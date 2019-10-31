Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu! 6 gözaltı
Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep ve Şanlıurfa'da operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında Gaziantep'te 5, Şanlıurfa'da 1 kişi gözaltına alındı.
Aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.